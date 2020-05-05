В Аргентине за нарушение карантина задерживали почти 70 тысяч человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Аргентины за полтора месяца задержали почти 70 тысяч человек за нарушение карантина, введенного в связи с COVID-19, следует из отчета министерства безопасности, попавшего в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что за период с 21 марта были задержаны в общей сложности 69 965 человек. Кроме того, более четырех тысяч автомобилей были изъяты у их владельцев, которые неправомерно передвигались по стране.
В Аргентине с 20 марта действует обязательный карантин на национальном уровне. Предполагается, что власти начнут ослаблять ограничения с 10 мая.
По последним данным, в Аргентине выявлено более 4,7 тысячи зараженных коронавирусом нового типа, скончались 249 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.