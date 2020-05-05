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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T06:40
https://ria.ru/20200505/1570973285.html
В Аргентине за нарушение карантина задерживали почти 70 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/16997/70/169977076_0:136:1824:1162_1036x0_80_0_0_8fabeb9bdd2dcb501f3e59c0cc2bb741.jpg
РИА Новости

В Аргентине за нарушение карантина задерживали почти 70 тысяч человек

06:40 05.05.2020
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© РИА Новости / Александр СоловскийАргентинская полиция
Аргентинская полиция
© РИА Новости / Александр Соловский
Аргентинская полиция. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Аргентины за полтора месяца задержали почти 70 тысяч человек за нарушение карантина, введенного в связи с COVID-19, следует из отчета министерства безопасности, попавшего в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что за период с 21 марта были задержаны в общей сложности 69 965 человек. Кроме того, более четырех тысяч автомобилей были изъяты у их владельцев, которые неправомерно передвигались по стране.
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В Аргентине с 20 марта действует обязательный карантин на национальном уровне. Предполагается, что власти начнут ослаблять ограничения с 10 мая.
По последним данным, в Аргентине выявлено более 4,7 тысячи зараженных коронавирусом нового типа, скончались 249 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АргентинаВ мире
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