Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Почти 300 россиян вылетели из Анатолий Антонов. Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США

"Самолет уже в воздухе. Всего на рейс зарегистрировались 298 человек, в том числе 11 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем", — сказал Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в социальной сети Facebook.

По его словам, благодаря тому, что информацию о рейсе в посольстве узнали заблаговременно, удалось обеспечить прибытие в аэропорт Лос-Анджелеса 12 российских граждан, находившихся на отдаленных тихоокеанских островных территориях — острове Гуам и на Гавайских островах.

Антонов сообщил, что в самолете есть 38 пассажиров из Севастополя , Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Важно, что 45 человек из Санкт-Петербурга напрямую будут доставлены к себе домой в Северную столицу.

"Среди пассажиров рейса 49 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами посольства. В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди", — сказал посол.

Самолет вылетел в 16:05 по местному времени (02:05 мск вторника). Этот рейс стал уже четвертым по вывозу россиян из США в связи с отменой регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса в мире.

В "Аэрофлоте" РИА Новости сообщили, что самолет проследует по маршруту Лос-Анджелес — Санкт-Петербург — Москва.

В авиакомпании отметили, что до Петербурга летят 45 человек, из них 43 взрослых и ребенка и два младенца. До Москвы летят 253 человека, из них 244 взрослых и ребенка и девять младенцев.