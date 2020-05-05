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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T08:38
https://ria.ru/20200505/1570972787.html
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
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РИА Новости

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян

05:36 05.05.2020 (обновлено: 08:38 05.05.2020)
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© AFP 2020 / Daniel SlimМеждународный аэропорт Лос-Анджелеса
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
© AFP 2020 / Daniel Slim
Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Самолет уже в воздухе. Всего на рейс зарегистрировались 298 человек, в том числе 11 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем", — сказал Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в социальной сети Facebook.

По его словам, благодаря тому, что информацию о рейсе в посольстве узнали заблаговременно, удалось обеспечить прибытие в аэропорт Лос-Анджелеса 12 российских граждан, находившихся на отдаленных тихоокеанских островных территориях — острове Гуам и на Гавайских островах.
Антонов сообщил, что в самолете есть 38 пассажиров из Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Важно, что 45 человек из Санкт-Петербурга напрямую будут доставлены к себе домой в Северную столицу.
Здание посольства России в США
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"Среди пассажиров рейса 49 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами посольства. В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди", — сказал посол.
Самолет вылетел в 16:05 по местному времени (02:05 мск вторника). Этот рейс стал уже четвертым по вывозу россиян из США в связи с отменой регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса в мире.
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В "Аэрофлоте" РИА Новости сообщили, что самолет проследует по маршруту Лос-Анджелес — Санкт-Петербург — Москва.
В авиакомпании отметили, что до Петербурга летят 45 человек, из них 43 взрослых и ребенка и два младенца. До Москвы летят 253 человека, из них 244 взрослых и ребенка и девять младенцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнатолий АнтоновСШАВ мире
Популярные комментарии
А они нам нужны в условиях пандемии ? Все кричат о китайском опыте, так вот они страну наглухо закрыли, а мы все подвозим новые порции (((((
5 мая, 06:56
Юстас Алексу
111112024
Нам мало заразы-привезём с айфонами из Америки ещё вам.
5 мая, 05:56
aolpsm1 Енотова Варя
95230024
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