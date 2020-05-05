Абэ обещает $800 миллионов для создания лекарства и вакцины от COVID-19

"В борьбе против нового коронавируса необходимо международное сотрудничество. Для того чтобы изменить ситуацию, на ближайшую перспективу первоочередной задачей является разработка лекарства, а на среднесрочную - вакцины", - подчеркнул глава японского правительства.

Из 800 миллионов долларов на эти цели, как сказал он, около 234 миллионов пойдут, в частности, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).