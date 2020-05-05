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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T04:56
https://ria.ru/20200505/1570972325.html
Абэ обещает $800 миллионов для создания лекарства и вакцины от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/148379/09/1483790933_0:212:2882:1833_1036x0_80_0_0_e8150cedb437ab63d718659117d2787d.jpg
РИА Новости

Абэ обещает $800 миллионов для создания лекарства и вакцины от COVID-19

04:56 05.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
ТОКИО, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 800 миллионов долларов для разработки лекарства и вакцины от коронавируса COVID-19, передал во вторник телеканал NHK.
"В борьбе против нового коронавируса необходимо международное сотрудничество. Для того чтобы изменить ситуацию, на ближайшую перспективу первоочередной задачей является разработка лекарства, а на среднесрочную - вакцины", - подчеркнул глава японского правительства.
Из 800 миллионов долларов на эти цели, как сказал он, около 234 миллионов пойдут, в частности, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).
Абэ призвал международное сообщество "сплотиться и преодолеть этот кризис".
"Для инфекционных болезней не существует границ", - напомнил он.
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Японии достигло примерно 16 тысяч человек, примерно 570 человек скончались. Полностью выздоровели и выписаны из больниц свыше 5,1 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Синдзо АбэЯпонияВ мире
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