Абэ обещает $800 миллионов для создания лекарства и вакцины от COVID-19

ТОКИО, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 800 миллионов долларов для разработки лекарства и вакцины от коронавируса COVID-19, передал во вторник телеканал NHK.
"В борьбе против нового коронавируса необходимо международное сотрудничество. Для того чтобы изменить ситуацию, на ближайшую перспективу первоочередной задачей является разработка лекарства, а на среднесрочную - вакцины", - подчеркнул глава японского правительства.
Из 800 миллионов долларов на эти цели, как сказал он, около 234 миллионов пойдут, в частности, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).
Абэ призвал международное сообщество "сплотиться и преодолеть этот кризис".
"Для инфекционных болезней не существует границ", - напомнил он.
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Японии достигло примерно 16 тысяч человек, примерно 570 человек скончались. Полностью выздоровели и выписаны из больниц свыше 5,1 тысячи человек.
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