Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц

"Это зависит от первого лица. Могу сказать, что Леонид Ильич Брежнев в свое время — я его еще застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь. А Михаил Сергеевич Горбачев этого терпеть не мог, эту дичь он не ел никогда, ему и не предлагали", — ответил Галкин на вопрос, существуют ли запрещенные продукты, которые никогда не появятся на столе у главы государства.