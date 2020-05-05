В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

"За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 88 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19… Всего с начала эпидемии 635 жителей региона получили диагноз "коронавирус"… Среди пациентов, которые сейчас проходят лечение, 53 человека - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.