В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 88 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19… Всего с начала эпидемии 635 жителей региона получили диагноз "коронавирус"… Среди пациентов, которые сейчас проходят лечение, 53 человека - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами. Основными эпицентрами в крае остаются крупные города - Владивосток и Находка.
С начала эпидемии коронавируса в Приморском крае проведено более 45 тысяч тестирований. По данным властей, сейчас ежедневно специалисты берут 1400 проб. Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся почти 16 тысяч человек. В обсерваторах на карантине - 755 человек.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии умерло 4 человека с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.