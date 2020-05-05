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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T03:47
https://ria.ru/20200505/1570972090.html
В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917518_0:1342:2048:2493_1036x0_80_0_0_4774898962563c1c33e0c57869089617.jpg
РИА Новости

В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

03:47 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 88 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19… Всего с начала эпидемии 635 жителей региона получили диагноз "коронавирус"… Среди пациентов, которые сейчас проходят лечение, 53 человека - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами. Основными эпицентрами в крае остаются крупные города - Владивосток и Находка.
С начала эпидемии коронавируса в Приморском крае проведено более 45 тысяч тестирований. По данным властей, сейчас ежедневно специалисты берут 1400 проб. Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся почти 16 тысяч человек. В обсерваторах на карантине - 755 человек.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии умерло 4 человека с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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