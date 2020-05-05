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2020-05-05T03:39
https://ria.ru/20200505/1570972017.html
Поклонская высмеяла "позорное" пари о "возвращении" Крыма Украине
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РИА Новости

Поклонская высмеяла "позорное" пари о "возвращении" Крыма Украине

03:39 05.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью изданию "Вести-Крым" назвала заявление Киева о "возвращении" Крыма в состав Украины "позором украинской дипломатии".
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер отметил, что ни один российский президент не отдаст Крым. Ответом на это стало предложение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника заключить пари со Шредером. Он заявил, что Киев непременно вернет себе полуостров.

"Наглядная демонстрация отношения украинской власти к людям, которых подобные "послы" не стесняются разыгрывать в пари", — отметила Поклонская.

Парламентарий обратилась к "мистеру крупье" и напомнила, что "карты Крым нет в колоде". Кроме того, она предупредила о последствиях попытки "выиграть пари".
"Крым — это субъект России, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю", — заключила она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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РоссияСитуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФГерхард ШредерГерманияРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Он заявил, что Киев непременно вернет себе полуостров." Конечно вернет, в России скоро появится Киевская область..
5 мая, 06:31
ЛКЛысый Кучерявый
3990003
Возвращаясь к годам провозглашения независимости Украины: мы за дружбу и сотрудничество со всеми соседями. И уже писалась книжонка - Украина не Россия, посасывая досыта дешевый газ и получая большие преференции за участие в общем рынке. Так вот и приехала самостийная, точнее доезжает до логического результата старой, ненужной содержанки. Потому и качество людей у руля такое.
5 мая, 08:11
Vasil K.
2800000
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