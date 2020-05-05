Поклонская высмеяла "позорное" пари о "возвращении" Крыма Украине

Парламентарий обратилась к "мистеру крупье" и напомнила, что "карты Крым нет в колоде". Кроме того, она предупредила о последствиях попытки "выиграть пари".

"Крым — это субъект России, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю", — заключила она.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".