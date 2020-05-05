Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

"Администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая, а этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны", — сказал Рогов.