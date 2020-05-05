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2020-05-05T03:10
https://ria.ru/20200505/1570971713.html
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
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РИА Новости

Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

02:41 05.05.2020 (обновлено: 03:10 05.05.2020)
73912
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Термоядерный взрыв
Термоядерный взрыв
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Термоядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".

"Администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая, а этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны", — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что центральной осью системы международных отношений сейчас становится противостояние между Вашингтоном и Пекином, в котором прослеживаются параллели с холодной войной прошлого века.
"Китайско-американское противостояние, на мой взгляд, будет развиваться по восходящей. Наиболее серьезным последствием может стать разрыв или нарушение торгово-экономических связей между двумя странами", — отметил академик.
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Нарастание напряженности в военном плане может проявиться в Южно-Китайском море, считает Рогов.
СНВ-3 продолжает оставаться единственным действующим договором между Россией и Соединенными Штатами об ограничении вооружений. Согласно его положениям, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДоговор СНВ-3РоссияЮжно-Китайское мореРоссийская академия наукСергей РоговСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Тут и академиком быть не нужно. Война всяко будет, думаю до 2025 года мы это увидем. Коронацентры строят не только от вируса, но это еще и упакованные госпитали на случай войны и строят их по всему миру. Американцы не успокоятся пока с них не сбить спесь их мании величия и желаемой безграничной власти над миром.
5 мая, 03:58
Федор Алексеевич
51201210
Всё понятно!!))) Очередной Академик-шизофреник!! ))) Судя по его посту,то Цель одна: Всех посадить на самоизоляцию,так народ бомбить удобно,ведь все по домам сидят...))))
5 мая, 05:52
Евгений Филатов
5000032
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