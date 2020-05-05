Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать документы через "Госуслуги"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минкомсвязь России предлагает в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок, авторизовавшись на портале "Госуслуги".
Как поясняется в проекте, который опубликован на портале нормативных актов, это будет система, обеспечивающая создание и применение "неквалифицированной электронной подписи" для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала "Госуслуги".
Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента.
Воспользоваться новым сервисом будет можно при совершении сделок с использованием портала госуслуг, заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
Можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи при нарушении его конфиденциальности и в случае выдачи нового ключа.
Авторы проекта рассчитывают, что эксперимент позволит внедрять современные механизмы, направленные на повышение эффективности, безопасности и удобства использования электронной подписи дистанционным способом посредством инфраструктуры электронного правительства.
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