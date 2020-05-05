Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T08:19
https://ria.ru/20200505/1570971557.html
Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать документы через "Госуслуги"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/29/1562442981_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_45106fcf997ed3864cae810abdf56cf2.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать документы через "Госуслуги"

02:00 05.05.2020 (обновлено: 08:19 05.05.2020)
10560
© РИА Новости / Алексей СухоруковКомпьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минкомсвязь России предлагает в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок, авторизовавшись на портале "Госуслуги".
Как поясняется в проекте, который опубликован на портале нормативных актов, это будет система, обеспечивающая создание и применение "неквалифицированной электронной подписи" для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала "Госуслуги".
Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента.
Воспользоваться новым сервисом будет можно при совершении сделок с использованием портала госуслуг, заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
31 января, 09:14
Мишустин призвал внедрить электронную цифровую подпись по всему ЕАЭС
Можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи при нарушении его конфиденциальности и в случае выдачи нового ключа.
Авторы проекта рассчитывают, что эксперимент позволит внедрять современные механизмы, направленные на повышение эффективности, безопасности и удобства использования электронной подписи дистанционным способом посредством инфраструктуры электронного правительства.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
17 апреля, 14:44
На портале госуслуг стала доступна электронная трудовая книжка
7305310136
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)ГосуслугиТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Нельзя этого делать.
5 мая, 02:24
Александр Сергеевич
44000013
Давно пора!
5 мая, 02:30
sspecteh77
19000038
Рекомендуем
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа
Луна
Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская высмеяла "позорное" пари о "возвращении" Крыма Украине
Посольство России в Минске
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Фитнес
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Центр занятости населения
Названы два сценария роста безработицы в России
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Ъ"
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния