Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать документы через "Госуслуги"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минкомсвязь России предлагает в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок, авторизовавшись на портале " Госуслуги ".

Как поясняется в проекте, который опубликован на портале нормативных актов, это будет система, обеспечивающая создание и применение "неквалифицированной электронной подписи" для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала "Госуслуги".

Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента.

Воспользоваться новым сервисом будет можно при совершении сделок с использованием портала госуслуг, заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.

Можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи при нарушении его конфиденциальности и в случае выдачи нового ключа.