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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T02:17
https://ria.ru/20200505/1570971425.html
Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы

02:17 05.05.2020
253897
© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Врач-физиотерапевт Семен Гальперин в беседе с НСН призвал не осуждать калининградских медиков, которые отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ранее региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области еще до начала эпидемии коронавируса "встали и вышли". Он отметил, что не вправе осуждать их, однако подчеркнул, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
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Гальперин предположил, что медработникам не обеспечили должных условий работы.

"Прежде чем осуждать этих людей, необходимо узнать, что послужило причиной их ухода", — подчеркнул он.

Врач считает, что медработник не должен приступать к работе, пока у него нет качественных условий для ее выполнения. При этом Гальперин призывает вести переговоры с калининградскими медиками, чтобы выяснить, что подтолкнуло их на такое решение.
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Распространение нового коронавирусаСемен ГальперинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
Популярные комментарии
Хм... тут вопрос дискуссионный конечно. Понятно, что в 4-5 веках до н.э. ковида не было, но дух клятвы подразумевает всяческую помощь больному : "..... Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением..." . А здесь врачи просто отказываются лечить больных. Понятно, что и местные власти скорее всего не обеспечили надлежащий режим и оплаты, посмотрите работу врачей в тех же Китае и США. В последнем так и вовсе мусорными пакетами и скотчем сооружают себе защиту и спасают людей. Умирают сами, но спасают. А эти калининградские эскулапы торгуются как на рынке в базарный день. Сейчас можно сказать идет война. А эти солдаты потребовали себе туалетную бумагу и усиленный паек с наркомовскими. Иначе воевать не пойдут. Позор.
5 мая, 06:02
МСМамин- Сибиряк
2410070137
низкая социальная ответственность
5 мая, 05:18
патриот бывший
2031050119
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