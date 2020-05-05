Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Врач-физиотерапевт Семен Гальперин в беседе с НСН призвал не осуждать калининградских медиков, которые отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ранее региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области еще до начала эпидемии коронавируса "встали и вышли". Он отметил, что не вправе осуждать их, однако подчеркнул, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать.
Гальперин предположил, что медработникам не обеспечили должных условий работы.
"Прежде чем осуждать этих людей, необходимо узнать, что послужило причиной их ухода", — подчеркнул он.
Врач считает, что медработник не должен приступать к работе, пока у него нет качественных условий для ее выполнения. При этом Гальперин призывает вести переговоры с калининградскими медиками, чтобы выяснить, что подтолкнуло их на такое решение.
В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.