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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T23:36
https://ria.ru/20200504/1570969673.html
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917542_0:308:3093:2048_1036x0_80_0_0_365c576b59db8638dd44783996e2cfce.jpg
РИА Новости

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

22:55 04.05.2020 (обновлено: 23:36 04.05.2020)
180806
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Калининградской области около сотни врачей и 250 сотрудников среднего медицинского персонала не согласились работать во время пандемии коронавируса, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
"На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — рассказал он.
Кравченко уточнил, что руководство медучреждений не обязано отправлять сотрудников старше 65 лет на больничный, и многие врачи и медсестры этой возрастной категории остались выполнять свои обязанности. Тем не менее, регион столкнулся с нехваткой медицинского персонала еще до пандемии, добавил он.
"Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника", — сказал министр.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
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По словам Кравченко, специалисты ожидают, что в крупнейшей в регионе калининградской областной клинической больнице, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 95-100 человек.

Ситуация в Калининградской области

По информации местного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 мая в Калининградской области проверили около 22 тысяч человек. Вирус диагностировали у 524 из них (45 — за минувшие сутки), 121 человек уже выздоровели.
В регионе от COVID-19 умерли 11 местных жителей, под медицинским наблюдением остаются почти 1,9 тысячи человек.
При этом, несмотря на дефицит кадров, привлекать для борьбы с пандемией учащихся местные власти пока не планируют.
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"Чем позже мы их введем в очаг, тем лучше. Мы стараемся обеспечить их безопасность, студенты-медики, ординаторы занимаются работой, которая не связана непосредственно со входом в "красную зону", — заявил Кравченко.

Выплаты врачам

В апреле президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные выплаты медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением инфекции. Так, для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом пациентами, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее отмечал, что федеральные средства уже довели до регионов.
В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинКалининградская областьОбщество
Популярные комментарии
В СССР младший персонал не был на аутсорсинге, у них были льготы, а сейчас это обычные уборщицы, без льгот, без медицинского стажа, хоть и работают в больнице.
5 мая, 00:50
ЧЧЧебоксары Чебоксары
6720007
Что же так скромно умолчали возраст работников отказавшихся работать. Можно предположить что это далеко не молодые люди.
4 мая, 23:36
NNikki_5519
55010010
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