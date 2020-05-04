Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Калининградской области около сотни врачей и 250 сотрудников среднего медицинского персонала не согласились работать во время пандемии коронавируса, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

"На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — рассказал он.

Кравченко уточнил, что руководство медучреждений не обязано отправлять сотрудников старше 65 лет на больничный, и многие врачи и медсестры этой возрастной категории остались выполнять свои обязанности. Тем не менее, регион столкнулся с нехваткой медицинского персонала еще до пандемии, добавил он.

"Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника", — сказал министр.

По словам Кравченко, специалисты ожидают, что в крупнейшей в регионе калининградской областной клинической больнице, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 95-100 человек.

Ситуация в Калининградской области

По информации местного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 мая в Калининградской области проверили около 22 тысяч человек. Вирус диагностировали у 524 из них (45 — за минувшие сутки), 121 человек уже выздоровели.

В регионе от COVID-19 умерли 11 местных жителей, под медицинским наблюдением остаются почти 1,9 тысячи человек.

При этом, несмотря на дефицит кадров, привлекать для борьбы с пандемией учащихся местные власти пока не планируют.

"Чем позже мы их введем в очаг, тем лучше. Мы стараемся обеспечить их безопасность, студенты-медики, ординаторы занимаются работой, которая не связана непосредственно со входом в "красную зону", — заявил Кравченко.

Выплаты врачам

В апреле президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные выплаты медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением инфекции. Так, для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом пациентами, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее отмечал, что федеральные средства уже довели до регионов.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.