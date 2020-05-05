В Ленинградской области горит фабрика на 1100 "квадратах"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фабрика нетканых материалов загорелась в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области на площади 1,1 тысячи квадратных метров, кровля полностью обрушилась, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Горит одноэтажное здание площадью 20 на 80 метров, произошло полное обрушение кровли, кроме того загорелся строящий рядом одноэтажный ангар 15 на 20 метров. Общая площадь пожара 1100 квадратных метров", - сказал собеседник.
По его словам, тушение осложняется как обрушением кровли, так и угрозой распространения пожара.
Сведений о пострадавших не поступало.