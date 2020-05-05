В Ленинградской области горит фабрика на 1100 "квадратах"

"Горит одноэтажное здание площадью 20 на 80 метров, произошло полное обрушение кровли, кроме того загорелся строящий рядом одноэтажный ангар 15 на 20 метров. Общая площадь пожара 1100 квадратных метров", - сказал собеседник.