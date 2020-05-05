Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T09:05
https://ria.ru/20200505/1570971142.html
В Ленинградской области горит фабрика на 1100 "квадратах"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570975079_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_a82dc9a9396e5c977e02c14e0a54a79c.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области горит фабрика на 1100 "квадратах"

01:04 05.05.2020 (обновлено: 09:05 05.05.2020)
3529
© Фото : МЧС РФПожар на фабрике нетканых материалов в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области
Пожар на фабрике нетканых материалов в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фабрика нетканых материалов загорелась в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области на площади 1,1 тысячи квадратных метров, кровля полностью обрушилась, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Горит одноэтажное здание площадью 20 на 80 метров, произошло полное обрушение кровли, кроме того загорелся строящий рядом одноэтажный ангар 15 на 20 метров. Общая площадь пожара 1100 квадратных метров", - сказал собеседник.
По его словам, тушение осложняется как обрушением кровли, так и угрозой распространения пожара.
Сведений о пострадавших не поступало.
Пожар в цехе на заводе турбинных лопаток в Санкт-Петербурге
4 мая, 13:34
В Петербурге локализовали пожар в цехе на заводе турбинных лопаток
112122
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьГатчинский районПроисшествия
Рекомендуем
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Ленинградской области пятеро военнослужащих пострадали в ДТП
Австралийская певица Sia
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Сотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
В Италии военные из России продезинфицировали три больницы
Китайский юань
Китай на пороге введения суверенной кибервалюты
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья
В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в частном доме
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Международный аэропорт Шереметьево
В Шереметьево штатно сел SSJ-100 после отказа левого двигателя
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Историк рассказал про радиоигры советских спецслужб во время войны
Скриншот видео с НЛО, обнародованное Пентагоном
"Разумные существа такого не сделают". Что стоит за кадрами НЛО   
Морепродукты. Архивное фото
Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц
Глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС России посетит Ленский район Якутии в среду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния