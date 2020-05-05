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2020-05-05T08:45
https://ria.ru/20200505/1570971022.html
СМИ узнало о судьбе "пропавшего" экс-полковника Захарченко в СИЗО
https://cdn21.img.ria.ru/images/156163/38/1561633883_0:257:3054:1974_1036x0_80_0_0_fbce56455e67370ea1d09cc9ad5fc7e2.jpg
РИА Новости

СМИ узнало о судьбе "пропавшего" экс-полковника Захарченко в СИЗО

01:00 05.05.2020 (обновлено: 08:45 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему остается в столичном специзоляторе "Кремлевский централ", куда его ранее этапировали из мордовской колонии в связи с новым обвинением и поместили на карантин. Об этом газете "Московский комсомолец" рассказала адвокат Валерия Туникова.
Ранее сообщалось, что Захарченко якобы "исчез" в СИЗО. Он не отвечал на бытовые письма и обращения, связанные с его делом, не выходил на связь по телефону, а отправленные на его счет деньги возвращались.

"Просто его ограничили в связи. Почему ограничили — непонятно", — отметила Туникова.

По ее словам, изначально предполагалось, что Захарченко снова отправили в колонию.

"Подняли шум, написали много запросов", — добавила адвокат.

Туникова заключила, что написала обращения по этому поводу в разные инстанции и ждет ответа.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор
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Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
По новому делу Захарченко обвиняют в получении взяток в полтора миллиона рублей за покровительство организованной преступной группе на протяжении десяти лет. Второй эпизод связан с получением 845 тысяч рублей.
Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. Огромный резонанс дело вызвало после того, как в квартире сестры Захарченко нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег бывший полковник объяснить не смог, их изъяли в государственную казну. Суд приговорил Захарченко к 12 с половиной годам колонии.
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РоссияДело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоПроисшествия
Популярные комментарии
Какие нафиг 12,5 лет. До конца жизни должен лес валить.
5 мая, 03:40
Сабир А.
16051111
Человек, вернувший государству 8,5 млрд. рублей имеет право инкогнито съездить отдохнуть на Мальдивы. А тут СМИ шум подняло.
5 мая, 02:12
sizif8
1910502338
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