СМИ узнало о судьбе "пропавшего" экс-полковника Захарченко в СИЗО

По новому делу Захарченко обвиняют в получении взяток в полтора миллиона рублей за покровительство организованной преступной группе на протяжении десяти лет. Второй эпизод связан с получением 845 тысяч рублей.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. Огромный резонанс дело вызвало после того, как в квартире сестры Захарченко нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег бывший полковник объяснить не смог, их изъяли в государственную казну. Суд приговорил Захарченко к 12 с половиной годам колонии.