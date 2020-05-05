СМИ узнало о судьбе "пропавшего" экс-полковника Захарченко в СИЗО

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему остается в столичном специзоляторе "Кремлевский централ", куда его ранее этапировали из мордовской колонии в связи с новым обвинением и поместили на карантин. Об этом газете "Московский комсомолец" рассказала адвокат Валерия Туникова.
Ранее сообщалось, что Захарченко якобы "исчез" в СИЗО. Он не отвечал на бытовые письма и обращения, связанные с его делом, не выходил на связь по телефону, а отправленные на его счет деньги возвращались.
"Просто его ограничили в связи. Почему ограничили — непонятно", — отметила Туникова.
По ее словам, изначально предполагалось, что Захарченко снова отправили в колонию.
"Подняли шум, написали много запросов", — добавила адвокат.
Туникова заключила, что написала обращения по этому поводу в разные инстанции и ждет ответа.
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По новому делу Захарченко обвиняют в получении взяток в полтора миллиона рублей за покровительство организованной преступной группе на протяжении десяти лет. Второй эпизод связан с получением 845 тысяч рублей.
Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. Огромный резонанс дело вызвало после того, как в квартире сестры Захарченко нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег бывший полковник объяснить не смог, их изъяли в государственную казну. Суд приговорил Захарченко к 12 с половиной годам колонии.
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