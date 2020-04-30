"Коммерсант" сообщил о "пропаже" экс-полковника Захарченко в СИЗО

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший полковник МВД Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко , которого этапировали из мордовской колонии в связи с новым обвинением и поместили на карантин в столичный специзолятор "Кремлевский централ", буквально "исчез" в СИЗО, пишет " Коммерсант ".

Адвокат Валерия Туникова заявила, что с момента поступления Захарченко в специзолятор его защитники не могут попасть к нему на краткосрочное свидание. Условием встречи называют присутствие следователя по этому делу.

Как пишет газета, Захарченко якобы не отвечает на бытовые письма и обращения, связанные с его делом. Кроме того, он не выходит на связь по телефону, а отправленные на его счет деньги возвращаются.

По новому делу Захарченко обвиняют в получении взяток в полтора миллиона рублей за покровительство организованной преступной группе в течение десяти лет. Второй эпизод связан с получением 845 тысяч рублей.