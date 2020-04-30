Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T13:01
https://ria.ru/20200430/1570775433.html
"Коммерсант" сообщил о "пропаже" экс-полковника Захарченко в СИЗО
https://cdn21.img.ria.ru/images/156163/38/1561633883_0:257:3054:1974_1036x0_80_0_0_fbce56455e67370ea1d09cc9ad5fc7e2.jpg
РИА Новости

"Коммерсант" сообщил о "пропаже" экс-полковника Захарченко в СИЗО

00:59 30.04.2020 (обновлено: 13:01 30.04.2020)
83385
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, которого этапировали из мордовской колонии в связи с новым обвинением и поместили на карантин в столичный специзолятор "Кремлевский централ", буквально "исчез" в СИЗО, пишет "Коммерсант".
Адвокат Валерия Туникова заявила, что с момента поступления Захарченко в специзолятор его защитники не могут попасть к нему на краткосрочное свидание. Условием встречи называют присутствие следователя по этому делу.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор
30 марта, 11:46
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Как пишет газета, Захарченко якобы не отвечает на бытовые письма и обращения, связанные с его делом. Кроме того, он не выходит на связь по телефону, а отправленные на его счет деньги возвращаются.
По новому делу Захарченко обвиняют в получении взяток в полтора миллиона рублей за покровительство организованной преступной группе в течение десяти лет. Второй эпизод связан с получением 845 тысяч рублей.
Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. Огромный резонанс дело вызвало после того, как стало известно, что в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Сейчас их изъяли в государственную казну. Суд приговорил бывшего полковника к 12 с половиной годам колонии.
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко в суде
17 марта, 13:44
Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к "Лефортово"
14934139123140
РоссияДело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоПроисшествия
Популярные комментарии
Ну тут либо на Каймановых островах он найдется, либо в сточной канаве всплывет...очень смешная ситуация...вот нисколько не украшающая опять же нашу правительственную систему...
30 апреля, 01:49
menshenin.igor
74621026
"покровительство по службе в течение десяти лет организованной преступной группе" - группу-то взяли? Или служит по-прежнему?
30 апреля, 01:30
Адам Ваксель
51220004
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
17:30Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
17:29Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
17:29Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы
17:24Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
Лента новостейМолния