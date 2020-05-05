Голливудские актрисы устроили массовую "драку" в Сети

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новозеландская каскадер Зои Белл, которая много лет сотрудничает с Квентином Тарантино, устроила в Сети челлендж с участием голливудских актрис, чтобы бросить вызов скуке во время самоизоляции, сообщает Newshub.
Ролик, размещенный на YouTube, начинается с того, что Белл сидит в своей гостиной и грустит. Затем ей приходит идея, как можно повеселиться с друзьями. Каскадер подходит к камере и как бы наносит по ней сильный удар. Виртуальный хук попадает по звезде сериала "Зена — королева воинов" Люси Лоулесс. Она отвечает таким же образом следующей участнице флешмоба.
В онлайн-драке продемонстрировали боевые навыки и актерское мастерство Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Кэмерон Диаз, Холли Берри, Джулия Баттерз и многие другие.
Шуточное видео заканчивается тем, что Зои Белл обращается к зрителям и спрашивает: "Кто хочет поиграть на следующей неделе?". Поэтому не исключено, что в скором времени состоится второй раунд этой битвы.
Ранее студенты из школы каскадеров Campus Univers Cascades во Франции устроили в Сети подобный челлендж, чтобы бросить вызов коронавирусу. Каждый участник записал небольшое видео, на котором демонстрирует боевые навыки, отвечая на виртуальный удар соперника самыми разными способами.
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