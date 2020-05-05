Голливудские актрисы устроили массовую "драку" в Сети

Ролик, размещенный на YouTube, начинается с того, что Белл сидит в своей гостиной и грустит. Затем ей приходит идея, как можно повеселиться с друзьями. Каскадер подходит к камере и как бы наносит по ней сильный удар. Виртуальный хук попадает по звезде сериала "Зена — королева воинов" Люси Лоулесс. Она отвечает таким же образом следующей участнице флешмоба.