Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Студенты из школы каскадеров Campus Univers Cascades, которая находится во Франции, устроили в Сети челлендж #CUCchallenge, чтобы бросить вызов коронавирусу.

Каждый участник записал небольшое видео. На нем он или она демонстрирует боевые навыки, отвечая на виртуальный удар соперника самыми разными способами. Затем все эти ролики соединили и получили большой клип, который больше напоминает остросюжетный боевик.

Так, на одного из каскадеров "спускают собаку", а другой "летит" с лестницы. Самые популярные приемы — хуки и удары ногой с разворота ("вертушка") смотрятся эффектно. Главное правило, что бы в процессе никто не пострадал.

За несколько дней этот ролик успел стать вирусным в Сети. Он набрал почти 14 миллионов просмотров и около 400 тысяч лайков только в Твиттере.

"Такое веселое видео. Спасибо вам", "Обожаю глупость и гениальность, которой стало так много в это странное время", "Самый забавный момент, когда один из них использовал малышку, как оружие", — прокомментировали пользователи.

Из-за вспышки коронавируса и массовой самоизоляции такие сетевые челленджи — не редкость.

Например, в инстаграме до сих пор многие модницы (иногда даже и модники) создают платья из подушек и одеял.

Флешмоб #pillowchallenge (#quarantinepillowchallenge) запустили на страницах @stylebynello и @myforteisfshion пару недель назад. Сейчас под этим хештегом более 255 тысяч публикаций и с каждым днем их становится только больше.

Российские знаменитости дружно "передавали" друг другу мыло. Они призывали пользователей чаще мыть руки, чтобы обезопасить себя от заражения Covid-19, и оставаться дома.