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Культура
2020-05-05T05:54
https://ria.ru/20200505/1570947112.html
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863100_0:83:2647:1572_1036x0_80_0_0_42f0e140ea51e351100ff19c94bb23bb.jpg
РИА Новости

Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа

05:54 05.05.2020
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© AFP 2020 / Getty Images for iHeartMedia/Christopher PolkАвстралийская певица Sia
Австралийская певица Sia
© AFP 2020 / Getty Images for iHeartMedia/Christopher Polk
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Кейт Изобель Ферлер) представила в Сети новую песню "Saved my life". Композиция была написана в соавторстве с Дуа Липа и продюсером Грегом Керстином, сообщает NME.
Премьера трека состоялась в эфире YouTube-канала благотворительной организации Americares, которая собирает средства на борьбу с коронавирусом.
По информации издания, позже представители Sia подтвердили, что все доходы с "Saved my life" передадут этому фонду, а также CORE Response.
В феврале исполнительница рассказала, что у нее готовы два альбома. Но предупредила, что не покажет их, пока не представит свой фильм-мюзикл, над которым работает уже несколько лет. Последний сольник певицы "Everyday is Christmas" вышел в 2017 году.
Британская певица Дуа Липа выпустила в конце марта альбом Future Nostalgia, состоящий из 11 треков, записанных в разных стилях.
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КультураКоронавирус COVID-19Sia (Сиа Ферлер)Дуа ЛипаМузыкаНовости культуры
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