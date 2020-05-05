Секреты бессмертия. Что делает чай таким полезным

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В Китае и других странах Востока чай считается целебным напитком. Его пьют прежде всего для поддержания тонуса, улучшения настроения и в качестве профилактики от всех болезней, в том числе рака. И для этого есть основания, в том числе научные.

Утраченные предки

Сегодня чай — самый популярный напиток в мире после воды. Считается , что его начали использовать как лекарственное и стимулирующее средство в Китае 3500-4000 лет назад, а к II веку до нашей эры традиция чаепития распространилась по всей Центральной Азии . Чай наряду с шелком и фарфором был одним из главных товаров, перевозимых по Великому шелковому пути.

Любой чай — черный, зеленый, белый, желтый, улун или пуэр — делают из высушенных листьев одного и того же растения — Camellia sinensis. Загадка происхождения чая заключается в том, что все известные представители вида Camellia sinensis — культурные. Дикорастущих аналогов в природе не нашли.

Индии. Вторая часть видового названия переводится как "китайская". Тем не менее ученые выделяют три различных генетических линии, или сорта, чайного дерева: китайский — из Южного Китая и два индийских — родом из китайской провинции Юньнань и региона Ассам

© Евгений Майструк/ радио Sputnik Чайная плантация в окрестностях города Хэфэй (провинция Аньхой, Китай) © Евгений Майструк/ радио Sputnik Чайная плантация в окрестностях города Хэфэй (провинция Аньхой, Китай)

Из чего состоит чай

Помимо приятного вкуса и аромата, чайный напиток обладает множеством целебных свойств, основанных на биологическом действии вторичных метаболитов, образующихся в чайных листьях. Эти химические вещества помогают растению выжить, и, как оказалось, некоторые очень полезны для человека. Прежде всего — кофеин, катехины и L-теанин.

Действие кофеина хорошо известно. Это сильный психостимулятор, который используют для снятия головной боли, повышения умственной и физической работоспособности, устранения сонливости и депрессии, стимуляции дыхания и сердечной деятельности. Больше всего кофеина в черном чае, меньше — в улуне и совсем немного — в зеленом и белом.

Катехины — полифенольные соединения, сильные антиоксиданты, которые помогают растениям справляться с окислительным стрессом, а в организме человека нейтрализуют так называемые свободные радикалы, способные разрушать клетки. Катехинов в зеленом и белом чае больше, чем в черном, и именно они придают напитку горьковатый вкус.

Чай содержит четыре вида катехинов, из которых самый сильнодействующий — галлат эпигаллокатехина (EGCG). В чашке зеленого чая его на порядок больше, чем кофеина.

L-теанин — природная аминокислота, по молекулярному строению схожая с глутамином. Это вещество обладает успокаивающим эффектом, действует как активатор мозговой деятельности, улучшает когнитивные функции, снимает депрессию, поднимает настроение. Особенно эффективен L-теанин в сочетании с кофеином.

Экстракт зеленого чая под названием "L-теанин" предлагают на рынке в виде пищевой добавки, снимающей стресс, улучшающей память и обучаемость. Но исследования показали, что в черном чае теанина даже больше, чем в зеленом. А максимальное его количество, как ни странно, оказалось в чайных пакетиках.

Может ли зеленый чай защитить от рака

Галлат эпигаллокатехина, которым богат зеленый чай, проявляет антиканцерогенные свойства. Прежде всего, он вызывает апоптоз — самоуничтожение опухолевых клеток, при сохранении соседних здоровых тканей. Как выяснили ученые, это соединение подавляет ферментный комплекс, известный как протеасома, который раковые клетки используют для расщепления биомолекул, чтобы противостоять апоптозу.

Также EGCG и другие катехины чая предотвращают образование токсичных молекул АФК — активных форм кислорода, которые могут способствовать росту раковых клеток. А еще препятствует образованию кровеносных сосудов, снабжающих опухоль кислородом и питательными веществами.

Многочисленные исследования на животных показывают, что экстракты зеленого чая весьма эффективны для профилактики онкологических заболеваний и успешно останавливают рост опухолей. Однако дозы кахетинов в таких опытах слишком высокие и могут быть опасны для печени человека. С этим сталкивались те, кто злоупотреблял БАД с катехинами для похудения.

Хотя распространять результаты экспериментов с животными на человека следует с большой осторожностью, в научных изданиях регулярно публикуют статьи, доказывающие, что зеленый чай или некоторые его химические компоненты могут защитить от рака. Так, масштабное исследование 2016 года, в котором отслеживалось состояние здоровья более 164 тысяч китайцев в период с 1990 по 2006 год, показало , что регулярное употребление зеленого чая уменьшает риск смерти от рака на 8-21 процент.

В ходе когортного исследования в Нидерландах ученые, анализировавшие долгосрочные изменения здоровья 120 тысяч человек, обнаружили , что потребление чая снижает смертность от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и общую смертность.

В других работах ученые-медики отмечали замедление прогрессирования опухолей у пациентов с колоректальным раком, раком простаты, груди и кожи при приеме капсул с экстрактом зеленого чая, содержащим катехины, и уменьшение образования предраковых поражений у тех, кто получал такой экстракт, по сравнению с плацебо-группой.

Как чай действует на нервы

Эффект, который оказывает чай на мозг и нервную систему, связан прежде всего с L-теанином, вернее, с двумя нейромедиаторами, которые производятся из него в организме — гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) и глутаминовой кислотой, или глутаматом. Из-за их противонаправленного действия на нервную систему ГАМК еще иногда называют "тормозящей кислотой", а глутамат — "возбуждающей".

Сочетание этих двух веществ придает чаю поистине уникальные свойства — напиток успокаивает и заряжает энергией одновременно, снижает восприимчивость к факторам стресса, не вызывая сонливость, а наоборот — улучшая внимание. При этом оба соединения запускают нейробиологические процессы, заканчивающиеся выработкой дофамина — "гормона вознаграждения" и серотонина — "гормона хорошего настроения и счастья".

© Иллюстрация РИА Новости . ZRT Laboratory Нейробиологический механизм действия L-теанина © Иллюстрация РИА Новости . ZRT Laboratory Нейробиологический механизм действия L-теанина

В прошлом году японские нейробиологи изучили влияние L-теанина на когнитивные функции и сопротивление стрессу у здоровых взрослых людей. Исследования показали, что после четырехнедельного приема 200 миллиграммов L-теанина в день, что соответствует восьми чашкам зеленого чая, у испытуемых снизился уровень стресса и депрессии, повысилась самооценка. Люди демонстрировали лучшие по сравнению с плацебо-группой результаты во всех тестах на внимание и быстроту реакции.

Борьба с бессонницей и деменцией

Есть данные , что L-теанин помогает справиться с бессонницей, улучшает качество сна, действуя как успокоительное средство, одновременно уменьшая беспокойство и способствуя расслаблению.

Китайские ученые доказали , что длительное привычное употребление зеленого чая снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера в старости. Те, кто в течение жизни выпивал по меньшей мере одну чашку в день, к 55 годам лучше справлялись с задачами запоминания и обработки информации, чем те, кто не пил чая вовсе.

Основную роль в улучшении настроения и функций мозга играет именно L-теанин. Он легко преодолевает гематоэнцефалический барьер и непосредственно воздействует на волновую активность мозга, а на это способны очень немногие из природных ноотропных препаратов. Однако ученые выяснили , что его действие усиливается в сочетании с другими важными компонентами чая — кофеином и катехинами. Получается, природа уже создала для нас оптимальный напиток.

Кто живет дольше

Помимо антиканцерогенных и психотропных свойств, чай, судя по многочисленным публикациям в научных изданиях, обладает и другими полезными качествами. Он снижает риск инсульта и острых сердечно-сосудистых заболеваний, помогает бороться со скачками артериального давления, понижает уровень сахара в крови, запуская клеточные механизмы борьбы с диабетом, и просто продлевает жизнь.

Недавно Китайская академия медицинских наук опубликовала результаты проекта China-PAR, в котором оценивались риски развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения страны. В числе других факторов ученые проанализировали влияние чая на здоровье человека.