Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

"Если мы говорим о 9 мая и лично моей позиции, то для меня это был всегда праздник. У меня дедушки и бабушки были участниками боевых действий. Но это моя личная позиция", - сказал Разумков в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24"

Он напомнил, что День Победы приходится на "серьезный разгар коронавируса" и в случае пренебрежения карантинными ограничениями "мы можем не выйти ни 11 мая, ни 22 мая, ни даже в июле и не в августе" из карантина.