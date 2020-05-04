Саакашвили сравнил Украину с ребенком в песочнице

"Мне Украина напоминает ребенка, играющего в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут. Нет мамы и папы, нам надо повзрослеть", — сказал Саакашвили в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".