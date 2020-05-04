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2020-05-04T23:29
https://ria.ru/20200504/1570969601.html
Саакашвили сравнил Украину с ребенком в песочнице
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РИА Новости

Саакашвили сравнил Украину с ребенком в песочнице

22:45 04.05.2020 (обновлено: 23:29 04.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, комментируя экономическую ситуацию на Украине, сравнил страну с ребенком, играющим в песочнице, пока вокруг бушует пламя.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна была проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа". Спикер парламента Дмитрий Разумков в воскресенье сообщил, что кабмин до сих пор не подавал представления в Раду о кадровых назначениях, в том числе и о назначении Саакашвили. Позднее глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили получит другую должность. Саакашвили заявил, что Зеленский в течение одного-двух дней объявит о его возможном назначении на какую-либо должность.

"Мне Украина напоминает ребенка, играющего в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут. Нет мамы и папы, нам надо повзрослеть", — сказал Саакашвили в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

При этом он отметил, что Украина оказалась в сложной экономической ситуации в том числе из-за коронавируса. Он отметил, что в будущем негативно скажется на ситуации и низкий урожай, который ожидается на Украине. Политик сравнил ситуацию с цунами после землетрясения.
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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