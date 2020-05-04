Мадуро предложил создать международный фонд по поддержке здравоохранения

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Венесуэла предлагает создать международный гуманитарный фонд по поддержке здравоохранения в рамках Движения неприсоединения, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года, в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.
"Я предложил 120 странами Движения неприсоединения создать Международный гуманитарный фонд, который бы оказывал поддержку здравоохранению. Я также попросил провести с помощью видеоконференции симпозиум по опыту борьбы с COVID-19 с участием экспертов в этой области", - написал он в Twitter.
В понедельник в режиме видеоконференции под председательством Азербайджана проходит саммит Движения неприсоединения в формате контактной группы под лозунгом "Мы вместе против COVID-19".
В Венесуэле зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались.
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