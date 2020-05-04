Мадуро предложил создать международный фонд по поддержке здравоохранения

Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года, в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.