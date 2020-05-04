Калининградских студентов-медиков не будут привлекать к борьбе с COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 4 мая - РИА Новости. Калининградских студентов-медиков пока не будут привлекать к работе с коронавирусными больными, несмотря на дефицит медицинских кадров в регионе, сообщил журналистам министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

Ранее министр сказал, что регион столкнулся с дефицитом медицинских кадров еще до начала распространения коронавируса . Около 350 человек - примерно 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала - по разным причинам отказались работать еще до начала пандемии. В Москве больницы принимают на работу и практику студентов медвузов, в том числе в коронавирусные стационары.

"Мы в плотном сотрудничестве работаем с университетом, но наша позиция, глубокое убеждение, что мы студентов-медиков и прочих людей привлеченных в очаг пускать не будем до того момента, пока это возможно, пока не "зашьемся". Чем позже мы их введем в очаг, тем лучше. Мы стараемся обеспечить их безопасность, студенты-медики, ординаторы занимаются работой, которая не связана непосредственно со входом в "красную зону", - сказал Кравченко.

"Есть рутинная работа, где мы понимаем и можем рассчитывать, кого и сколько нам нужно, чтобы обеспечить нагрузку. Плюс мы еще были вынуждены, чтобы потенциальный риск выбытия медработников уменьшить, разделить всех врачей на группы, чтобы если одна группа вышла из строя, на ее место после "отмывки" учреждения зашла другая группа", - добавил министр. Он отметил, что 20 медработников, у которых был выявлен COVID-19, уже прошли лечение и приступили к работе, всего в регионе коронавирус подтвержден у 93 медработников.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. Выявлено 524 случая заражения (45 - за минувшие сутки), из них 121 человек выздоровели (семеро за последние сутки), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением почти 1,9 тысячи человек, в том числе 154 в условиях обсерватора.