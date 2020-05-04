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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T20:37
https://ria.ru/20200504/1570962435.html
Около 350 калининградских медиков отказались работать
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

Около 350 калининградских медиков отказались работать

17:43 04.05.2020 (обновлено: 20:37 04.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — сказал Кравченко.
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Он отметил, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсестры этой категории остались работать. Однако, по словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом.
"Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьезном пределе. <...> Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника", — сказал Кравченко.
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Он добавил, что заболевание медработников коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях. По словам министра, ожидается, что в крупнейшей в регионе калининградской областной клинической больнице, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 95-100 человек.
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. Выявлено 524 случая заражения (45 — за минувшие сутки), из них 121 человек выздоровел (семеро за последние сутки), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением почти 1,9 тысячи человек, в том числе 154 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
Популярные комментарии
Да потому что платить надо нормальные деньги, люди жизнями рискуют
4 мая, 18:06
Алексей Алексеев
1741761614282
Так раньше люди орали врачам : "Не нравится-увольняйтесь!".Вот люди это и сделали. Нигде в клятве не написано,что врач должен помереть ради какого-то там всемирного блага.Это всемирное благо потом его детей не вырастит и не накормит. Не плюй в колодец,как говорится. А вы все в этот колодец ,за последние годы, наплевали хорошо!!!!Никто Вам ничем не обязан!Теперь пусть Вас лечат прокуроры,судьи и чиновники из минздрава,у большей части которых нет медобразования!
4 мая, 18:23
Artemie Ermacov-Cerempei
389416172
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