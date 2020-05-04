Израиль выделит 60 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19

"В лучшем случае мы в конце начала. Как и все страны, Израиль сейчас пытается найти баланс между защитой здоровья наших граждан и предотвращением другого всплеска, и обеспечением возможности возобновления нашей экономики. Но, в конечном итоге, чтобы обеспечить общественное здоровье и национальное процветание, мы все должны работать вместе над улучшением диагностики, ускорением терапии и, в конечном итоге, разработкой вакцины", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху.