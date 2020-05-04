Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами

АНКАРА, 4 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападений на северо-востоке Сирии со стороны ее правительственной армии и террористических организаций, предпримет при их продолжении военные меры.
"Мы больше не будем терпеть продолжения нападений, которые нарушают наши договоренности по зоне безопасности (на севере Сирии). Если режим и террористическая организация не будут взяты под контроль, мы предпримем шаги", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
30 апреля, 18:17Война в СирииВ МИД оценили ситуацию на сирийско-турецкой границе
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
*Запрещенная в России террористическая организация
14 апреля, 08:00"США воруют нефть, а турки идут на Идлиб": что началось в Сирии