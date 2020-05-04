Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами

"Мы больше не будем терпеть продолжения нападений, которые нарушают наши договоренности по зоне безопасности (на севере Сирии). Если режим и террористическая организация не будут взяты под контроль, мы предпримем шаги", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.