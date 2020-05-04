На Украине учебный год завершат в дистанционном режиме

КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Учебный год в украинских школах завершат в дистанционном режиме, занятия будут длиться до 31 мая, сообщила пресс-служба министерства образования Учебный год в украинских школах завершат в дистанционном режиме, занятия будут длиться до 31 мая, сообщила пресс-служба министерства образования Украины

Кабмин Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер. По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусом на Украине составляет 12 331, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.

"Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине – он продлится до 22 мая 2020 года. Такое решение было принято сегодня, 4 мая 2020 года, во время заседания кабмина в Киеве. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - приводятся в сообщении слова и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий.

Отмечается, что занятия в школах в дистанционном режиме будут длиться до 31 мая, до 1 июля должен быть завершен учебный год, а до 15 июня школы должны завершить оформление всех документов.

Что касается итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов, в этом году она отменена.

Ранее министерство образования Украины рекомендовало учебным заведениям отказаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров в связи с распространением коронавирусной инфекции.