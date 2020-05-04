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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T21:20
https://ria.ru/20200504/1570967961.html
На Украине учебный год завершат в дистанционном режиме
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568663803_0:308:3068:2035_1036x0_80_0_0_9863d07039a44513b5d8c7e9d92ceac8.jpg
РИА Новости

На Украине учебный год завершат в дистанционном режиме

21:20 04.05.2020
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© Depositphotos / GaudiLab Дистанционное обучение
Дистанционное обучение
© Depositphotos / GaudiLab
Дистанционное обучение. Архивное фото
КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Учебный год в украинских школах завершат в дистанционном режиме, занятия будут длиться до 31 мая, сообщила пресс-служба министерства образования Украины.
Кабмин Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер. По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусом на Украине составляет 12 331, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.
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"Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине – он продлится до 22 мая 2020 года. Такое решение было принято сегодня, 4 мая 2020 года, во время заседания кабмина в Киеве. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - приводятся в сообщении слова и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий.
Отмечается, что занятия в школах в дистанционном режиме будут длиться до 31 мая, до 1 июля должен быть завершен учебный год, а до 15 июня школы должны завершить оформление всех документов.
Что касается итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов, в этом году она отменена.
Ранее министерство образования Украины рекомендовало учебным заведениям отказаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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