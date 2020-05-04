В Киеве могут разрешить продажу напитков и фастфуда

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина. Архивное фото

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина

© AP Photo / Efrem Lukatsky Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Власти Власти Киева решили разрешить работу ларьков по продаже еды быстрого приготовления и напитков с 5 мая при условии соблюдения санитарных норм, сообщается на сайте городского совета столицы Украины

В понедельник кабмин Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер. Решение правительства предусматривает, что будет снят ряд ограничительных мер, в том числе запрет на прогулки в парках, зонах отдыха, будут разрешены тренировки для командных видов спорта, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, откроются кофейни (только на вынос), летние площадки кафе и ресторанов, автомойки, веломагазины, а также будет разблокирована работа нотариусов, адвокатов и стоматологов.

"В Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений. Опубликовано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о деятельности стационарных и передвижных сооружений закрытого типа, где приготовление еды и напитков осуществляется внутри без доступа потребителей.

"Продажа должна осуществляться на вынос, потребление пищи и напитков на продажу не допускается. Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должно происходить через специально оборудованное окошко выдачи. На входах в МАФов должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей", - уточнили в мэрии.

Сами сотрудники МАФов должны соблюдать масочный режим и ежедневно мерять температуру.

По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусом составляет 12 331, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.