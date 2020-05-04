В Киеве могут разрешить продажу напитков и фастфуда

В понедельник кабмин Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер. Решение правительства предусматривает, что будет снят ряд ограничительных мер, в том числе запрет на прогулки в парках, зонах отдыха, будут разрешены тренировки для командных видов спорта, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, откроются кофейни (только на вынос), летние площадки кафе и ресторанов, автомойки, веломагазины, а также будет разблокирована работа нотариусов, адвокатов и стоматологов.
"В Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений. Опубликовано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая", - сказано в сообщении.
Отмечается, что речь идет о деятельности стационарных и передвижных сооружений закрытого типа, где приготовление еды и напитков осуществляется внутри без доступа потребителей.
"Продажа должна осуществляться на вынос, потребление пищи и напитков на продажу не допускается. Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должно происходить через специально оборудованное окошко выдачи. На входах в МАФов должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей", - уточнили в мэрии.
Сами сотрудники МАФов должны соблюдать масочный режим и ежедневно мерять температуру.
По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусом составляет 12 331, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.