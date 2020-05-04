В Ленинградской области допустили смягчение ограничений после праздников

"Руководители районов должны подготовить предложения в адрес губернатора о смягчении ограничительных мер на основании динамики заболеваемости в населенных пунктах области", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены", - добавил Дрозденко.

Всего в Ленинградской области лабораторно подтверждены 1096 случаев заболевания COVID-19, из них 59 - за последние сутки. На аппаратах ИВЛ находятся семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Из стационаров региона уже выписаны 220 человек.