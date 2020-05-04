В Ленинградской области допустили смягчение ограничений после праздников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер в Ленобласти будут приняты по итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Руководители районов должны подготовить предложения в адрес губернатора о смягчении ограничительных мер на основании динамики заболеваемости в населенных пунктах области", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
По словам Дрозденко, за исключением нескольких очагов в Ленинградской области на протяжении нескольких недель сохраняются стабильный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, количество тяжелых случаев, требующих госпитализации, и позитивная динамика выздоровлений.
"На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены", - добавил Дрозденко.
Всего в Ленинградской области лабораторно подтверждены 1096 случаев заболевания COVID-19, из них 59 - за последние сутки. На аппаратах ИВЛ находятся семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Из стационаров региона уже выписаны 220 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.