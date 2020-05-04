На юге Казахстана военный самолет совершил аварийную посадку

НУР-СУЛТАН, 4 мая - РИА Новости. Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси, свершил аварийную посадку в Алма-Атинской области Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси, свершил аварийную посадку в Алма-Атинской области Казахстана , сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси, сел на аэродроме Жетыгена. По поручению акима (главы) Алма-Атинской области Амандыка Баталова в аэропорт были направлены усиленные кареты скорой помощи и спасатели", - говорится распространенном пресс-службой сообщении. Отмечается, что "их помощь не понадобилась".

По данным пресс-службы, "самолет сел на брюхо". "До его приземления взлетно-посадочная полоса была обработана пеной. Сейчас идёт эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба министерства обороны, посадку без передней стойки шасси на военном аэродроме в Жетыгене совершил военно-транспортный самолет С-295 военно-воздушных сил Казахстана.

"Экипаж самолета действовал грамотно в сложившейся нештатной ситуации. Летчикам удалось посадить самолет без передней стойки шасси. Кроме (трех - ред.) членов экипажа пассажиров на борту не было", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что профессионально сработали и наземные службы, обеспечивавшие посадку борта и обработавшие взлетно-посадочную полосу пеной до приземления.