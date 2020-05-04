В Ленинградской области три стационара могут принять пациентов с COVID-19

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Койки для приема пациентов с Койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией развёрнуты в еще трех стационарах больниц Ленинградской области , сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Койки под прием пациентов с COVID-19 готовы в Ломоносовской, Тосненской (основной корпус) и Рощинской больницах. Таким образом, в регионе готовы к приему больных коронавирусом 1753 койки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, всего в регионе планируется развернуть 1876 коек.

Сейчас в Ленобласти прием пациентов с коронавирусной инфекцией ведётся в Тосненской, Кингисеппской, Гатчинской, Тихвинской, Бокситогорской, Кировской, Приозерской, Волховской и Киришской больницах.

За последние сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 73 человека, из которых 13 - с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 60 - с внебольничной пневмонией.

Всего в Ленинградской области лабораторно подтверждены 1096 случаев заболевания COVID-19, из них 59 - за последние сутки. На аппаратах ИВЛ находятся семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Из стационаров региона уже выписаны 220 человек.