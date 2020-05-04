В Пензенской области 18 пациентов вылечились от COVID-19

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Восемнадцать пациентов в понедельник выписаны из стационаров после лечения от коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших выросло до 193, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 539 случаев коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. К 3 мая вылечились 175 человек. Среди заболевших 27 детей.
"Сегодня выписаны 18 пациентов. Всего выздоровели 193 человека", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.