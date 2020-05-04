В Сомали разбился самолет с гуманитарной помощью

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании African Airways на юге Сомали, сообщает издание Somali Guardian со ссылкой на заявление представителей местных властей.
Сообщается, что крушение произошло в понедельник в районе аэропорта в регионе Бай. Власти расследуют инцидент.
Как заявил неназванный чиновник в сфере безопасности агентству Рейтер, при крушении погибли семь человек. По его словам, самолет перевозил гуманитарную помощь.