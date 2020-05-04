Саакашвили заявил, что Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни

КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в течение одного-двух дней объявит о его возможном назначении на какую-либо должность.
Ранее Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна была проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа". Спикер парламента Дмитрий Разумков в воскресенье сообщил, что кабмин до сих пор не подавал представления в Раду о кадровых назначениях, в том числе и о назначении Саакашвили. Позднее глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили получит другую должность.
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"Я думаю, что президент в ближайшие день-два, я не знаю, когда он решит, это его решение, что-то конкретное объявит. Я не являюсь искателем должностей, кабинетов. У меня аллергия на кабинеты", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда он получит должность в украинской политике.
Саакашвили не стал отвечать на вопрос, в какой сфере он может получить должность и чем он будет заниматься на Украине. "Это не этично мне комментировать, пока он не объявит", - сказал бывший одесский губернатор.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.