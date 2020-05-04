В петербургском роддоме развернули 75 коек для беременных с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. В родильном доме №16 в В родильном доме №16 в Санкт-Петербурге развернули 75 коек для приема беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов посетил родильный дом №16, который недавно начал принимать беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Он осмотрел новый санпропускник, оборудованный в соответствии с требованиями к инфекционным отделениям.

"Всего в родильном доме развернуто 75 коек для приема женщин с коронавирусом. Так как сейчас любое ОРВИ рассматривается как подозрительное на COVID-19, медицинское учреждение принимает пациенток с любыми респираторными инфекциями. Сюда попадают не только из дома, но и переводом из других медицинских учреждений при получении положительного теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роддом №16 продолжает выполнять свои функции и работает в штатном режиме. В апреле здесь было принято 117 родов. На свет появилось 120 детей – 49 девочек и 71 мальчик.

По данным пресс-службы, всего в Петербурге с начала пандемии коронавирус был выявлен у 38 беременных женщин. Бессимптомные пациентки лечились дома, две женщины в тяжелом состоянии находились на аппаратах ИВЛ в больнице имени Боткина. В настоящее время их состояние улучшилось. В роддоме №16 в настоящее время находятся девять пациенток с подтвержденным коронавирусом.