В Одесской области выявили вспышку коронавируса в цыганском таборе

"Из-за вспышки заболеваемости в поселке Нерубайское было принято решение о проведении санитарных мероприятий и тестирования в местах проживания ромской общины. Удалось оперативно организовать доступ врачей и провести все необходимые мероприятия. В этой общине проживает около 1,5 тысячи человек, поэтому взятие под контроль этой ситуации является очень приоритетной задачей. Сейчас организована работа контрольно-пропускного пункта для безопасной поставки продуктов к населению этой общины", - заявил Куцый на брифинге в Одесской обладминистрации. Трансляция велась в Facebook чиновника.