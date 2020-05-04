В Одесской области выявили вспышку коронавируса в цыганском таборе

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Очаг коронавируса зафиксирован в цыганском таборе Одесской области Украины, заявил глава областной администрации Максим Куцый.
По последним данным минздрава, в Одесской области зафиксировано 427 случаев коронавируса. Всего на Украине зарегистрировано 12 331 случай инфицирования COVID-19, 303 человека скончались, 1619 выздоровели.
"Из-за вспышки заболеваемости в поселке Нерубайское было принято решение о проведении санитарных мероприятий и тестирования в местах проживания ромской общины. Удалось оперативно организовать доступ врачей и провести все необходимые мероприятия. В этой общине проживает около 1,5 тысячи человек, поэтому взятие под контроль этой ситуации является очень приоритетной задачей. Сейчас организована работа контрольно-пропускного пункта для безопасной поставки продуктов к населению этой общины", - заявил Куцый на брифинге в Одесской обладминистрации. Трансляция велась в Facebook чиновника.
В ходе брифинга и. о. директора департамента здравоохранения обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева уточнила, что в таборе насчитывается 11 заболевших, среди которых пять детей и двое пожилых людей, еще один мужчина госпитализирован.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.