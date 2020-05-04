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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T19:13
https://ria.ru/20200504/1570965611.html
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916964_0:121:3212:1928_1036x0_80_0_0_f451c8afc4a41dbcb041878ddc978537.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

19:13 04.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
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Мужчина 57 лет скончался в Городской многопрофильной больнице №2, женщины 63 и 87 лет – в Госпитале для ветеранов войн.
"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе ожирение и сердечно-сосудистые патологии. Основным заболеванием, которое привело к смерти, у всех признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое скончались.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5346 случаев заражения COVID-19. Умерло 37 человек. Выздоровели 1197 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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