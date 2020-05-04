В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в . Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге , имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Мужчина 57 лет скончался в Городской многопрофильной больнице №2, женщины 63 и 87 лет – в Госпитале для ветеранов войн.

"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе ожирение и сердечно-сосудистые патологии. Основным заболеванием, которое привело к смерти, у всех признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое скончались.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5346 случаев заражения COVID-19. Умерло 37 человек. Выздоровели 1197 человек.