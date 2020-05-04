В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

"Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. К нарушителям мер будут составлены протоколы об административном правонарушении", - говорится в релизе.