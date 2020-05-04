В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

"Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. К нарушителям мер будут составлены протоколы об административном правонарушении", - говорится в релизе.
По данным мэрии, проезд по городу будет разрешен только специальному автотранспорту экстренных служб. Ранее администрация города аннулировала все выданные разрешительные пропуска.
Население города Хасавюрта составляет более 140 тысяч человек. По сообщению управления Роспотребнадзора по республике, на сегодняшний день в городском округе Хасавюрта зарегистрировано 56 случаев заболевания COVID-19, в Хасавюртовском районе - 79 случаев.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 1958 человек, из них 13 человек умерли, 226 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.