Епископ РПЦ призвал вынести на обсуждение вопрос оформления храма ВС

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Вопрос об оформлении главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" следует вынести на широкое обсуждение, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Ранее стало известно, что внутри главного храма Вооруженных сил России, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, есть мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве. На ней запечатлен Иосиф Сталин: красноармеец несет его портрет. Факт изображения в храме главнокомандующего и лидера советского государства вызвал неоднозначную реакцию в РПЦ.

"Мне кажется, что художественные решения в таком значимом для страны храме-памятнике, посвященном победе в Великой Отечественной войне, лучше прежде выносить на широкое церковно-общественное обсуждение", - сказал епископ Пантелеимон.

Он заявил, что отрицательно относится к изображению Сталина в храме, которое "у многих вызывает вопросы".

"Этот человек совершил очень много зла. Расстрелы, депортации, страшные изнурительные работы, на которые были обречены ни в чем не повинные люди. Он был организатором репрессий против Церкви", - подытожил представитель Русской церкви.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Епископ клинский Стефан (Привалов) сообщил РИА Новости, что освящение главного храма Вооруженных сил России патриархом Кириллом переносится на неопределенный срок, а решение будет приниматься после окончания пандемии коронавируса.