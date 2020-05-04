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Религия и мировоззрение
2020-05-04T18:32
https://ria.ru/20200504/1570964256.html
Епископ РПЦ призвал вынести на обсуждение вопрос оформления храма ВС
https://cdn25.img.ria.ru/images/133383/12/1333831280_0:353:3012:2047_1036x0_80_0_0_27c1dde0bf18d16574a9e987665d6ce0.jpg
РИА Новости

Епископ РПЦ призвал вынести на обсуждение вопрос оформления храма ВС

18:32 04.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция "Дети вне политики" в Москве
Пресс-конференция Дети вне политики в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Вопрос об оформлении главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" следует вынести на широкое обсуждение, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Ранее стало известно, что внутри главного храма Вооруженных сил России, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, есть мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве. На ней запечатлен Иосиф Сталин: красноармеец несет его портрет. Факт изображения в храме главнокомандующего и лидера советского государства вызвал неоднозначную реакцию в РПЦ.
"Мне кажется, что художественные решения в таком значимом для страны храме-памятнике, посвященном победе в Великой Отечественной войне, лучше прежде выносить на широкое церковно-общественное обсуждение", - сказал епископ Пантелеимон.
Он заявил, что отрицательно относится к изображению Сталина в храме, которое "у многих вызывает вопросы".
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот в Московской области
2 мая, 00:56Религия и мировоззрение
РПЦ выступила против изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил
"Этот человек совершил очень много зла. Расстрелы, депортации, страшные изнурительные работы, на которые были обречены ни в чем не повинные люди. Он был организатором репрессий против Церкви", - подытожил представитель Русской церкви.
Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Епископ клинский Стефан (Привалов) сообщил РИА Новости, что освящение главного храма Вооруженных сил России патриархом Кириллом переносится на неопределенный срок, а решение будет приниматься после окончания пандемии коронавируса.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
13 марта, 19:23Религия и мировоззрение
Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков
20101324
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РПЦ страдает беспамятством. Церковь в СССР была возрождена именно благодаря Сталину. А ведь неблагодарность - страшный грех!
4 мая, 18:41
Владимир Ф. Быченков
2700008
Исключение из оформления главного храма Вооруженных сил России, возводимого к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, мозаики или фотографий И.Сталина означает не что иное как надругательство над отечественной историей советского периода, забвение подвигов солдат советской армии в разгроме германского фашизма и низведение наград Великой Отечественной войны, сохраняемых в российских семьях, до корпоративных значков.
4 мая, 19:06
vv.p.neznamov
2600007
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