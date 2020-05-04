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Религия и мировоззрение
2020-05-04T18:29
https://ria.ru/20200504/1570964097.html
Епископ: священники РПЦ готовы ехать к больным COVID-19 в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917542_0:308:3093:2048_1036x0_80_0_0_365c576b59db8638dd44783996e2cfce.jpg
РИА Новости

Епископ: священники РПЦ готовы ехать к больным COVID-19 в Москве

18:29 04.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Группу "специального назначения" из 21 священника, которые готовы работать с больными коронавирусом, создали в Русской православной церкви, однако остается нерешенным вопрос их допуска в больницы, заявил в понедельник в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
"Мы подготовили ограниченное число священников – 21 человек на всю Москву, и только они имеют право приходить к пациентам в больницы", - сказал епископ Пантелеимон.
По его словам, священники готовы соблюдать все требования санитарной безопасности, надевать специальные костюмы, маски, которые уже закуплены. Также епископ напомнил, что по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла была разработана специальная инструкция по посещению больных коронавирусом, которая "учитывает все требования санэпидрежима".
Кроме того, в Русской православной церкви готовы "взять на себя маршрутизацию вызовов" и принимать звонки. "Единственный вопрос, который мы не можем решить, чтобы нас непосредственно пустили к больным людям, которые нас ждут. Таких просьб не так много, поэтому какой-то перегрузки для системы здравоохранения точно не будет", - заверил иерарх.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
16 апреля, 18:38Религия и мировоззрение
Легойда: некоторые священники РПЦ причастят на дому всех своих прихожан
В качестве решения вопроса епископ предложил схему, когда дежурный священник принимает вызов и направляет запрос в профильный департамент правительства Москвы для оформления пропуска. "Они (столичные власти – ред.) оперативно выписывают разовый цифровой пропуск в конкретное медучреждение, вместе с помощником священник выезжает в больницу, при участии помощника надевает всю необходимую спецзащиту, совершает таинства, проводит у постели больного не больше 25 минут, и выходит", - объяснил собеседник агентства.
Епископ рассказал, что возросло количество звонков на телефон Больничной комиссии РПЦ с просьбой выехать к больным коронавирусом на дом: люди хотят причастится до того, как поедут в больницу, так как там это сделать невозможно, и даже из-за этого не вызывают сразу "скорую".
По его словам, для православных христиан вера является основополагающей жизненной ценностью, и "возможность приступить к церковным таинствам в момент испытания необходима как воздух". "Конечно, в первую очередь, это очень нужно тяжелобольным людям, тем, кто находится в реанимации и понимает, что в самое ближайшее время для него возможен любой исход, готовится к нему и хочет встретить его достойно", - подытожил представитель Русской церкви.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы, чтобы исповедовать и причащать верующих пациентов. Также священники в Москве не могут попасть к людям, которые лечатся дома, на карантине.
Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению
4 мая, 18:00Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон: зараженные COVID-19 просят нас прийти в больницы
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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