Епископ Пантелеимон: зараженные COVID-19 просят нас прийти в больницы

В условиях объявленной ВОЗ пандемии Русская православная церковь продолжает нести свое служение, соблюдая все необходимые требования безопасности. Для верующих в самоизоляции осуществляются онлайн-трансляции служб, а в случае необходимости совершения таинств, священники приходят на дом. Но что делать прихожанам, уже заразившимся коронавирусной инфекцией и нуждающимся в духовной поддержке и причастии, почему важно допустить в больницы специально подготовленных священнослужителей РПЦ, и как люди не вызывают скорую, чтобы успеть дома пообщаться со священником, - в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

- Владыка, сейчас много говорят о проблеме допуска священников в столичные больницы. В социальных сетях люди просят, чтобы к ним в больницу пришел священник – есть ли сейчас возможность попасть к верующим пациентам?

- К сожалению, с начала эпидемии были только единичные случаи, когда отдельные врачи на свой страх и риск разрешали нашим священникам прийти к верующему пациенту.

В одной подмосковной больнице врач пошел навстречу своей коллеге – разрешил прийти священнику к семье: отец, мать и дочь, которая является врачом, попали с коронавирусом в больницу в один бокс, отец был в тяжелом состоянии. К ним пропустили священника, он их причастил. Сейчас все активно идут на поправку.

Некоторые звонят и прямо говорят нам: "Мы не вызываем скорую, ждем священника – пожалуйста, скорее приезжайте". Люди понимают: если человек попадет туда, в больницу, там он может не дождаться священника, и это может быть путь в один конец, к сожалению.

В одну московскую больницу тоже в порядке исключения пустили священника к человеку, которого даже пришлось реанимировать после сердечного приступа – настолько тяжелым было течение болезни. Священник пришел к нему, причастил, спустя несколько дней его уже выписали, сейчас он чувствует себя отлично.

Приход священника всегда приносит хороший позитивный настрой, и пациентам, и сотрудникам – врачам, медсестрам, санитарам. В одну подмосковную больницу недавно разрешили прийти в пасхальные дни священнику. Он был в полном защитном костюме и просто заходил в палаты, поздравлял верующих с праздником, вручал пасхальные подарки. Его встречали с огромной радостью.

Но повторюсь, что пока, к сожалению, приход священника в больницу – это скорее исключительный случай.

- Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда священников не пускают в больницы к пациентам, которые их об этом просят?

- Каждый день. Нам звонят сами пациенты из больниц, часто звонят родственники, особенно если человек уже в тяжелом состоянии, в реанимации. Просят прийти священника, исповедовать и причастить. К сожалению, все больше случаев, когда человек умирает, так и не дождавшись причастия и церковного напутствия.

Недавно умерла православная женщина 97 лет. Ее дочь очень просила, чтобы к ней пришел священник и ее причастил. Сначала она была в реанимации, затем ее перевели в отделение, но состояние оставалось тяжелым. К сожалению, она умерла, священнику не удалось попасть в больницу.

Для православных христиан вера является основополагающей жизненной ценностью, и возможность приступить к церковным таинствам в момент испытания необходима как воздух

Буквально несколько дней назад в больнице умер муж заведующей кафедры Православного Свято-Тихоновского университета. Несколько дней родственники пытались решить вопрос через руководство больницы, но так и не получилось. Священника не пропустили, человек скончался.

Когда болезнь побеждает, человек, приступая к таинствам Церкви, встречает последний час своей земной жизни достойно, осмысленно, в мире и с надеждой.

- Сколько вызовов сейчас поступает к священникам в Москве для посещения коронавирусных пациентов в больнице?

- Сейчас 1-2 вызова в день. Раньше было больше. При этом возросло количество вызовов к коронавирусным больным на дом. Видимо, люди уже поняли ситуацию. Некоторые звонят и прямо говорят нам: "Мы не вызываем скорую, ждем священника – пожалуйста, скорее приезжайте". Люди понимают: если человек попадет туда, в больницу, там он может не дождаться священника, и это может быть путь в один конец, к сожалению.

Сейчас у наших священников каждый день 5-6 вызовов на дом. А если вызывают батюшку в больницу, мы просто фиксируем заявку, говорим с человеком, но прийти к нему, к сожалению, пока не можем.

- Почему важно, чтобы священник пришел к верующему пациенту в больницу?

- Человеку, который оказался в больнице с таким тяжелым диагнозом, необходима не только медицинская помощь. Он испытывает страх, не зная, чем закончится его болезнь, и поэтому нуждается в утешении, в обретении мира и спокойствия.

Наши больничные священники говорят, что в их многолетней практике было немало случаев, когда после совершения церковных таинств люди даже с самыми тяжелыми диагнозами выздоравливали. Но даже когда болезнь побеждает, человек, приступая к таинствам Церкви, встречает последний час своей земной жизни достойно, осмысленно, в мире и с надеждой.

Для православных христиан вера является основополагающей жизненной ценностью, и возможность приступить к церковным таинствам в момент испытания необходима как воздух. Конечно, в первую очередь, это очень нужно тяжелобольным людям, тем, кто находится в реанимации и понимает, что в самое ближайшее время для него возможен любой исход, готовится к нему и хочет встретить его достойно.

- Священникам было бы лучше приходить в больницы по вызову или дежурить там?

- Как минимум мы очень хотели бы просто реагировать на те вызовы, которые к нам ежедневно поступают. Важно понимать, что священники посещают больного не по разнарядке, а по его просьбе или просьбе родственников. Священники никогда не навязываются, не идут к тем, кто не хочет с ними общаться.

Конечно, в обычное время мы можем приходить в больницы и без специального вызова: совершать молебны, общаться с теми, кто просит поговорить, помолиться, кому нужна поддержка и утешение.

Но сейчас ситуация особая, поэтому мы хотели бы как минимум просто приходить к тем пациентам, которые нас об этом просят. Причем в основном просят прийти священника далеко не все верующие, а только те, кто живет церковной жизнью. Таких людей мы называем воцерковленными. И их не так много.

Да, мы знаем, что в России, согласно социологическим опросам, проживает большинство православных людей. Но среди них совсем небольшой процент тех, кто живет полноценной церковной жизнью, приступает к таинствам. Мы говорим прежде всего о них. В Москве это десятки пациентов в день, вряд ли больше

- Если священникам разрешат приходить в больницу, нет риска, что они заразятся и сами станут разносчиками инфекции?

- Наши священники готовы соблюдать все требования санитарной безопасности, надевать специальные костюмы, маски. Мы подготовили для них средства защиты, которые ничем не отличаются от тех, которые используют врачи в коронавирусных отделениях.

По благословению святейшего патриарха Кирилла была разработана специальная инструкция по посещению больных с коронавирусом, эта инструкция учитывает все требования санэпидрежима. Мы организовали специальную подготовку священников, при участии врача-эпидемиолога провели инструктаж о том, как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты.

Все церковные облачения надеваются под защитный комбинезон. Каждому желающему причаститься Святые дары преподаются не из одной чаши и не одной лжицей, а из индивидуального бумажного пакета, который после этого утилизируется.

Приход священника всегда приносит хороший позитивный настрой, и пациентам, и сотрудникам – врачам, медсестрам, санитарам.

Мы понимаем всю сложность ситуации и преклоняемся перед подвигом врачей, которые работают сутками, часто без горячей пищи и нормального отдыха. Мы понимаем колоссальную нагрузку на систему здравоохранения в Москве, и благодарим всех, кто в это трудное время день и ночь спасает наши жизни.

Мы не хотели бы дополнительно перегружать систему здравоохранения. Мы подготовили ограниченное число священников – 21 человек на всю Москву, и только они имеют право приходить к пациентам в больницы. Мы готовы взять на себя маршрутизацию вызовов, принимать звонки, мы уже закупили специальные костюмы и все средства защиты. Единственный вопрос, который мы не можем решить, - это чтобы нас непосредственно пустили к больным людям, которые нас ждут. Таких просьб не так много, поэтому какой-то перегрузки для системы здравоохранения точно не будет.

Мы подготовили ограниченное число священников – 21 человек на всю Москву, и только они имеют право приходить к пациентам в больницы.

Можно предусмотреть механизм постоянных пропусков, можно выдавать и однодневные пропуска, можно разовые. Например, возможен такой вариант. На наш телефон – эту линию можно сделать совместной с мэрией – поступает звонок, мы фиксируем вызов. У нас дежурят каждый день два священника, один из них принимает вызов, параллельно мы делаем запрос в профильный департамент правительства Москвы, они оперативно выписывают разовый цифровой пропуск в конкретное медучреждение, вместе с помощником священник выезжает в больницу, там он показывает пропуск, при участии помощника надевает всю необходимую спецзащиту, совершает таинства, проводит у постели больного не больше 25 минут, и выходит.

- А что говорят региональные власти? Есть ли какой-то прогресс в переговорах?

- Пока мы ждем ответа на официальные запросы, но еще раз подчеркну, что мы готовы рассматривать разные варианты решения. Главное – не оставлять без пастырской помощи наших верующих пациентов.

- Вернемся к вопросу о рисках. У священников нет страха заболеть самим?

- Страха нет, есть осторожность. Наши священники стараются соблюдать все санитарные требования.

Церковь во все времена всегда была со своим народом, как в благоденствии, так и в скорби. Она разделяла его страдания во время войн и эпидемий, участвовала в борьбе за спасение человеческих жизней.

Наши волонтеры сейчас бесконтактным способом доставляют на дом продукты и лекарства пожилым и людям в группе риска, сестры милосердия ухаживают за лежачими больными. Во многих епархиях открыты горячие линии помощи. И, конечно, наши священники, следуя своему пастырскому долгу, готовы идти к тем, кто находится в изоляции или проходит лечение в больницах.

Так было всегда. На Крымской войне, в Русско-Турецкой войне, в Первой мировой войне и во многих других войнах, во время эпидемий, чрезвычайных ситуаций наши сестры милосердия, священники всегда были рядом с людьми, всегда помогали всем, чем могли, до последнего.

- Есть ли правовые основания у больного просить священника прийти к нему в больницу, особенно в этих сложных условиях пандемии?

- Конечно. Это право закреплено в Конституции, содержится в нескольких федеральных законах. Да, в связи с коронавирусом обстановка сложная, но режима чрезвычайной ситуации в России не введено, и все законы продолжают действовать.

- Понятно, что вопрос с доступом в больницы пока не решен, но все же, как пригласить священника, если у человека коронавирус?