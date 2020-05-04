Петербургский завод турбинных лопаток назвал место возникновения пожара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пожар в металло-прокаточном цехе в Петербурге не связан с заводом турбинных лопаток (ЗТЛ), так как произошёл на территории другого юридического лица, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы концерна "Силовые машины", куда входит ОАО "Завод турбинных лопаток".
Ранее в МЧС сказали о пожаре на территории ОАО "Завод турбинных лопаток" на улице Седова в цехе металло-прокаточной фирмы. Горела технологическая установка на площади около 40 квадратных метров. Пожар был локализован в 12.25.
"Инцидент не связан с ЗТЛ, так как произошёл на территории отдельного юридического лица - на территории прокатного производства ООО РМ-Стил, въезд на территорию которого осуществляется через проходную завода турбинных лопаток", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших в результате возгорания нет.