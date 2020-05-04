В Коми уже 111 пациентов вылечились от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Число выздоровевших после заражения коронавирусом в республике Коми возросло до 111, сообщил врио главы республики Владимир Уйба

"У нас в республике лабораторно подтверждено 682 случая заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил шесть человек. Под медицинским наблюдением сегодня находится 2527 человек. В республике продолжает расти число выздоровевших, и сегодня их уже 111 человек", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям республики, которое размещено на странице властей в соцсети "ВКонтакте".

Уйба также рассказал, что в республике переболевшие коронавирусом уже сдают плазму, которую будут применять при лечении инфекции. "Мы активно перенимаем все самые новые, современные методы лечения, особенно тяжелых случав коронавирусной инфекции. И как только эта технология начала применяться в Москве Санкт-Петербург и других крупных городах, мы ее также приняли на вооружение", - сказал он.

Врио главы Коми поблагодарил всех доноров, в том числе хирурга Эжвинской больницы, который стал донором плазмы после выздоровления от коронавируса.

"Люди, только что переболевшие, познавшие тяжесть коронавируса, тем не менее изъявляют желание, приходят и встают в ряды доноров. И в числе первых доноров стал Андрей Николаевич Гаврилов, хирург Эжвинской больницы, который сдал плазму. Она уже перелита тяжелому пациенту. И я хочу сказать слова самой искренней благодарности этим героям, которые сами, перенеся тяжелый недуг, тут же встают в ряды доноров и помогают тяжелобольным. Огромное им спасибо", - отметил Уйба.