В Таджикистане выявили 102 новых случая коронавируса

ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных больных COVID-19 в Таджикистане к вечеру понедельника увеличилось на 102 человека, достигнув 230, трое заболевших скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
"Число инфицированных COVID-19 в Таджикистане достигло 230 человек, что на 102 выше, чем по состоянию на 2 мая, три человека скончались", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на вечер 4 мая 208 человек находятся под медицинским наблюдением в больницах страны, за последние сутки 246 человек выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.
Из 230 случаев заболевания COVID-19 110 выявлены в Душанбе, 22 случая - в городах и районах республиканского подчинения, семь - в Горно-Бадахшанской автономной области, 21 - в Хатлонской области и 70 случаев в Согдийской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф