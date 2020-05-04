В Таджикистане выявили 102 новых случая коронавируса

"Число инфицированных COVID-19 в Таджикистане достигло 230 человек, что на 102 выше, чем по состоянию на 2 мая, три человека скончались", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на вечер 4 мая 208 человек находятся под медицинским наблюдением в больницах страны, за последние сутки 246 человек выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.