В Молдавии число случаев коронавируса превысило 4,2 тысячи

КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Молдавии выросло до 4248, прирост за сутки составил 127, заявила на брифинге в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4121 зарегистрированном случае коронавируса, общее число скончавшихся достигло 128.
"На сегодняшний день подтверждено положительных 127 случаев коронавируса, всего у нас 4248 случаев", - сказала Думбрэвяну.
Парламент Молдавиии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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