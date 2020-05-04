В КЧР удвоят регвыплаты медикам, работающим с больными с COVID-19

ЧЕРКЕССК, 4 мая – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии медикам, работающим с короновирусными больными, в два размера увеличат размер региональной выплаты, сообщил глава республики Рашид Темрезов на совещании с руководителями медучреждений, республиканских подразделений Роспотребнадзора и Росздравнадзора
По словам Темрезова, это решение принято с учетом сложности и важности работы медицинских работников.
"Региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50 тысяч, младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер начислений заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей – 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей", - сказал глава КЧР.
При этом он отметил, медработники выплаты за апрель получат в первой декаде текущего месяца, начиная с 6 мая.
При этом он отметил, медработники выплаты за апрель получат в первой декаде текущего месяца, начиная с 6 мая.
"Далее врач может сам выбрать период, сколько ему работать –14, 21 или 28 дней. Размер региональных стимулирующих выплат будет начислен прямо пропорционально к отработанному времени", - уточнил Темрезов.
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