В КЧР удвоят регвыплаты медикам, работающим с больными с COVID-19

"Региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50 тысяч, младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер начислений заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей – 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей", - сказал глава КЧР.

При этом он отметил, медработники выплаты за апрель получат в первой декаде текущего месяца, начиная с 6 мая.