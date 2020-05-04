В Липецкой области назвали число лечащихся на дому пациентов с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Свыше 300 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области лечатся на дому, в стационарах находятся 140 заболевших, сообщает областная администрация.
В Липецкой области за сутки подтвердились 43 случая заражения COVID-19. Всего на территории региона зарегистрированы 563 случая новой коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 16.00 (мск) 4 мая, в больницах находятся 140 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 355 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 309 пациентов с лёгкой формой COVID-19", - говорится в сообщении.
Как информируют власти, в понедельник еще три пациента выздоровели после заболевания коронавирусом. Всего в области выздоровели 112 человек, двое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.