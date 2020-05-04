В Липецкой области назвали число лечащихся на дому пациентов с COVID-19

"По состоянию на 16.00 (мск) 4 мая, в больницах находятся 140 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 355 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 309 пациентов с лёгкой формой COVID-19", - говорится в сообщении.