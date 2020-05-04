В Минздраве заявили, что России еще далеко до плато по коронавирусу

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России не было, до этой точки еще далеко, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
"Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика", - сказал Авдеев, которого цитирует пресс-служба.
Связано это может быть с тем, что россияне не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции, уточнил Авдеев.
"Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19", - подчеркнул Авдеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.