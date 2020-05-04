В Минздраве заявили, что России еще далеко до плато по коронавирусу

Связано это может быть с тем, что россияне не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции, уточнил Авдеев.

"Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19", - подчеркнул Авдеев.