Россияне по инициативе ветерана собрали миллион рублей для врачей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева сообщила, что россияне по ее инициативе за три дня собрали 1 миллион рублей в помощь врачам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом.
"Дорогие мои, за три дня мы уже собрали 1 миллион (рублей), а деньги со всей страны продолжают поступать. К сожалению, еще очень много врачей заразились и погибли от коронавируса, поэтому мы решили увеличить сумму, которую собираем, до трех миллионов. Врачи не щадят себя и своей жизни… Мы вместе с вами можем сделать хотя бы немного для них. Спасибо вам большое", - сказала 97-летний ветеран в видеообращении на своем YouTube-канале.
Она пояснила, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. "Англичане смогли, а мы чем хуже", - считает Корнева, которой в сентябре исполнится 98 лет. Она ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.
Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана около 3,6 тысячи подписчиков, а одна из ее историй о праздновании 8 Марта на фронте в 1943 году набрала около 4 тысяч просмотров.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 30 апреля наградил золотой медалью "Здоровье для всех" британского ветерана Тома Мура, собравшего свыше 30 миллионов фунтов стерлингов для помощи национальной системе здравоохранения NHS. Ранее Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны поставил задачу собрать 1 тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали простые граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны десятки миллионов фунтов.
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