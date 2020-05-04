Россияне по инициативе ветерана собрали миллион рублей для врачей

Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана около 3,6 тысячи подписчиков, а одна из ее историй о праздновании 8 Марта на фронте в 1943 году набрала около 4 тысяч просмотров.