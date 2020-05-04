Посольство России в Германии ответило на слова украинского посла о Крыме

"Новое слово в современной дипломатии Киева: предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю "возвращения" Крыма Украине. Продолжайте мечтать о несбыточном", — говорится в комментарии дипмиссии на Facebook.