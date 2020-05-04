Посольство России в Германии ответило на слова украинского посла о Крыме

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российское посольство в Германии назвало заявление Киева о возвращении Крыма в состав Украины несбыточными мечтами.
"Новое слово в современной дипломатии Киева: предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю "возвращения" Крыма Украине. Продолжайте мечтать о несбыточном", — говорится в комментарии дипмиссии на Facebook.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Tagesspiegel заявил, что ни один российский президент не отдаст полуостров. Политик также высказался за отмену санкций против Москвы, поскольку в сложившейся экономической ситуации сотрудничество с Россией крайне необходимо.
В ответ на это посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Шредеру пари, заявив, что Киев непременно вернет себе полуостров.
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма, в свою очередь, назвал слова украинского дипломата националистическим бредом и отметил, что экс-канцлер Германии уже выиграл это "пари".