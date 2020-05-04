Сенатор оценил обвинения в адрес России о "краже" разработок по COVID-19

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Обвинения британских властей в адрес России в якобы краже российскими хакерами данных разработок по коронавирусу являются "типичным коронабесием" и новым витком информационной войны, заявил РИА Новости сенатор Обвинения британских властей в адрес России в якобы краже российскими хакерами данных разработок по коронавирусу являются "типичным коронабесием" и новым витком информационной войны, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов

Британские власти заявили, что хакеры из России и Ирана якобы украли их данные о разработках по коронавирусной инфекции, сообщила ранее газета Daily Mail.

"Это типичное коронабесие. То есть пандемия - еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с "ужасной" Россией", - сказал Морозов.

По его словам, нет такого события, которое нельзя было бы использовать в информационной войне, тем более на хакерскую тему.

"Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены - так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус", - убежден сенатор.