В Чувашии число случаев коронавируса приблизилось к 800

Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 64 жителей Коронавирус подтвержден еще у 64 жителей Чувашии , общее количество заболевших составляет 795 человек, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Чувашии был зафиксирован 731 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 258 - в Чебоксарах . 134 человека выздоровели, восемь человек скончались.

"В Чувашии у 795 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них у 64 – за последние сутки", - сообщает оперштаб республики.

Под наблюдением находится 1393 человек, из них изолированы в домашних условиях 776 человек, госпитализированы 597 человек, включая 13 детей. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 20 человек.

"Для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Больнице скорой медицинской помощи города Чебоксары развернули 100 дополнительных коек, они готовы принимать пациентов. С 6 мая еще 135 коек будут развернуты на базе терапевтического корпуса Городского клинического центра в столице Чувашии. С 14 мая до 90 коек планируют подготовить для лечения пациентов с COVID-19 на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах", - сообщает пресс-служба главы региона.